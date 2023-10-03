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Mısır tarlasında biçerdöver yangını: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde mısır tarlasındaki bir biçerdöverde çıkan yangında 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.

AA3 Ekim 2023 Salı 15:44 - Güncelleme:
Mısır tarlasında biçerdöver yangını: 2 yaralı
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Karıncalı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında Mustafa Ülker ile Yaşar Gür, hasat yaptıkları biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek araçtan atlayan Ülker ile Gür, kollarından hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Tarlada çalışan Salih Akça, AA muhabirine, biçerdöverin çalışırken bir anda alev aldığını söyledi. Alevlerin kısa sürede yayıldığını anlatan Akça, aracın içindeki 2 kişinin kendilerini dışarıya attığını kaydetti.

Ülker ile Gür'ün kollarında yanık oluştuğunu aktaran Akça, "Çok şükür can kaybı yok, tek tesellimiz bu." dedi.

  • Serik yangın
  • mısır tarlası
  • biçerdöver yangını
  • antalya

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