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Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi

Dışişleri Bakanlığı: Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun

2 Mayıs 2023 Salı 10:50 - Güncelleme:
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
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