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Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı

Mısır'da Giza Ceza Mahkemesi 7 muhalif hakkında idam kararı verdi.

  • AA
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Mısır'da mahkeme 7 muhalif hakkında idam kararı vererek, sanıkların evrakını görüş almak üzere ülke müftüsüne gönderdi.

AA muhabirinin yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi yasa dışı bir örgütü yönetmek ve şiddete karışmakla yargılanan 26 sanığın yargılandığı davada 7 kişi hakkında idam kararı verdi.

Savcılık, 3'ü firari, 23'ü tutuklu toplam 26 sanığın yargılandığı davada sanıkları, "yasa dışı bir örgütü yönetmek ve silah sağlamak, piramitlerin bulunduğu bölgede 3 otele ve turist kafilelerine saldırmak ve polise karşı güç kullanmakla" suçladı.

Söz konusu sanıklar hakkındaki dava Giza Ceza Mahkemesi'nde Nisan 2016’da başlamıştı.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare için başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa dahi yargıç idamı infaz edebiliyor.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde 7 Mart 2015 ile 20 Şubat 2019 arasında 42 sanık hakkındaki idam kararı infaz edildi.

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