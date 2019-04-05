Mısır’da bes bin yıllık mumya keşfedildi
Akreologların Mısır’ın Minufiye bölgesinde içinde 5 bin yıl öncesine ait iki mumyanın yer aldıgı bir lahit buldukları bildirildi.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlıgı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Minufiye bölgesinde kazı çalısmaları yapan arkeologların içinde 5 bin yıl öncesine ait iki mumyanın yer aldıgı bir lahite rastladıkları kaydedildi.
Açıklamaya göre, kazı çalısmaları sırasında bulunan lahitin kireç tasından yapıldıgı, 2 metre uzunlugunda 60 santimetre eninde oldugu anlasıldı. Uzmanların aktardıgı bilgiye göre lahitin içindeki mumyalar oldukça zarar görmüs durumda, fakat üzerlerinde altından yapılmıs süs esyaları fragmanlarına rastlandı.
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