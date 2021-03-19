Mısır'da gözaltına alınan öğretmen: Türkiye'ye dönebildiğim için çok mutluyum

AA 19 Mart 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:05

Filistin'in Gazze Şeridi'ne 2012 yılında görevli giderken, tünelden geçmek zorunda kalan, daha sonra 9 yıl boyunca Türkiye'ye dönmeyi bekleyen Esen, Gazze'de ders verdiği çeşitli yerlerde yüzlerce insana Türkçe öğretti.

Gazze'de kaldığı süre içerisinde defalarca ülkesine dönmek için girişimlerde bulunan Esen, en son geçen ayın 24'nde Türkiye'ye gelmek için eşi ve 2 çocuğuyla yola çıktı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda Mısır güvenlik güçlerince gözaltına alınan Esen'in eşi ve çocukları Türkiye'ye gönderildi.

Esen, Mısır'ın El Ariş kentinde 20 gün gözaltında kaldıktan sonra Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirilerek ailesi ile kavuştu.

9 yıl sonra anne, baba ve kardeşlerine de kavuşan Esen, AA muhabirine gözaltında yaşadığı sürecin zorluğunu anlatarak, ailesiyle Türkiye'ye dönebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce Türkiye'ye dönme çaba ve girişimlerinin sonuçsuz kaldığını anlatan Esen, "24 Şubat'ta tekrar eşimle ve çocuklarımla beraber kapıya geldik. Sınırdaki askeri istihbarat, 'Eşin ve çocuklarında bir sıkıntı yok onlar isterlerse Kahire'ye gidebilirler oradan da Türkiye'ye geçebilirler ama sen Türkiye'ye gidebilirsen birkaç günlük işlemin var onun için seni burada tutacağız.' dediler. Bende 'Tamam.' dedim. Eşim ve çocuklarım Kahire'ye doğru yola çıktılar, beni de orada bir nezarete koydular ve 3 gün orada kaldım." ifadelerini kullandı.

Esen, 3 günün sonunda El Ariş kentinde bir hapishaneye nakledildiğini anlatarak, şunları belirtti:



"Zırhlı bir araçla aynı kent içerisinde istihbarat merkezine götürdüler orada sorular sordular. Mısır güvenlik güçleri Gazze'de ne yaptığımı defalarca sordular. Bunlar dışında, Gazze'deki yönetim, Hamas ve İhvan hareketleri ile ilgimin olup olmadığı yönünde sorular yönelttiler .10 gün orada kaldım. Kahire'ye daha yakın olan İsmailliye kentine naklettiler. 5 günde orada başka bir hapishanede kaldım. Sonra geçtiğimiz cuma günü beni İsmailiye'deki devlet hastanesine götürdüler, Korona testi yaptılar ve orada test yapıldıktan sonra sınır dışı etmeleri gerekiyordu. Pazar günü akşam Kahire'den İstanbul'a sınır dışı edildim. Telefonum alındığı için ben hiç kimseyle görüşmedim, hatta eşimin Türkiye'de olduğunu uçağa binmeden birkaç saat önce öğrendim."

Mısır'da geçirdiği 20 günlük gözaltı süresi sonrası Adana'daki ailesine kavuşan Esen, Türkiye'ye getirilmesinin Türk Dışişleri Bakanlığının çabalarıyla sağlandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.