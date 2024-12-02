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Mısır'dan Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı çıkışı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin, Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'nda ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında İsrail'in askeri varlığını reddettiğini açıkladı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Mısır'dan Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı çıkışı
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, Gazze'deki insani müdahaleyi güçlendirmek üzere ülkesinde düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Emine Muhammed ile bir araya geldi.

Abdulati, Gazze'ye insani yardımların girmesi konusunda uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Gazze-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'nda ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında İsrail'in askeri varlığını reddettiğini ifade eden Abdulati, insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesine de karşı olduklarını belirtti.

Abdulati, Kahire yönetiminin, Gazze'de ateşkes için çabalarını sürdürdüğünü ve Gazze'ye yardımların girişini sağlamak için BM ile işbirliğini devam ettireceğini aktardı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verme kararını kınayan Abdulati, UNRWA'ya desteğin sürdürülmesi ve kurumu hedef alan hiçbir önerinin kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

  • Mısır Dışişleri
  • Philadelphi Koridoru
  • Refah Sınır Kapısı

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