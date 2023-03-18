Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.
* Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.* Ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz.
* Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz.* Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Depremden sonra destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.- Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük.- Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu.- Önümüzdeki süreçte daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.
- Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz.
- Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz.
- Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.
- Bağlarımızı kopartmamak için elimizden geleni yapacağız.
- İş birliğimizi bölgesel konularda geliştireceğiz.
- Mısır, Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.
- Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmalıyız.
- Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz. Bölgesel konularda daha yakın ilişkide olmalıyız.
- Açığı kapatmak için daha yoğun çalışmamız gerekiyor.
- Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak.
- Enerjide iş birliği için somut adımlar atmak istiyoruz.
- Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi bir araya gelecektir.