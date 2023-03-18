Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

* İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.

* Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.

* Ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz.

* Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz.

* Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Depremden sonra destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.

- Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük.

- Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu.

- Önümüzdeki süreçte daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.

- Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz.

- Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz.

- Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.

- Bağlarımızı kopartmamak için elimizden geleni yapacağız.

- İş birliğimizi bölgesel konularda geliştireceğiz.

- Mısır, Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.

- Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmalıyız.

- Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz. Bölgesel konularda daha yakın ilişkide olmalıyız.

- Açığı kapatmak için daha yoğun çalışmamız gerekiyor.

- Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak.

- Enerjide iş birliği için somut adımlar atmak istiyoruz.

- Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi bir araya gelecektir.