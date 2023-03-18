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Mısır'la yeni dönem... Bakan Çavuşoğlu: En kısa sürede diplomatik ilişkileri üst düzeye çıkaracağız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.' dedi. Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yle görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, 'Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak.' ifadelerini kullandı.

18 Mart 2023 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Mısır'la yeni dönem... Bakan Çavuşoğlu: En kısa sürede diplomatik ilişkileri üst düzeye çıkaracağız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.

* Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.

* Ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz.

* Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz.

* Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Depremden sonra destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.

- Bugün görüşmelerimizde birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük.

- Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu.

- Önümüzdeki süreçte daha yakın iş birliği içinde çalışacağız.

- Bundan sonra birbirimizi daha sık ziyaret edeceğiz.

- Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz.

- Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.

- Bağlarımızı kopartmamak için elimizden geleni yapacağız.

- İş birliğimizi bölgesel konularda geliştireceğiz.

- Mısır, Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.

- Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmalıyız.

- Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz. Bölgesel konularda daha yakın ilişkide olmalıyız.

- Açığı kapatmak için daha yoğun çalışmamız gerekiyor.

- Büyükelçilerin yeniden atanması sürecini de görüştük. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak.

- Enerjide iş birliği için somut adımlar atmak istiyoruz.

- Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi bir araya gelecektir.

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