İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9508
  • EURO
    31,2101
  • ALTIN
    1885.71
  • BIST100
    7855.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MİT, ABD üssü çıkışında imha etti

MİT, ikisi terör örgütü PKK/YPG sözde yöneticisi 3 teröristi, ABD üssündeki toplantı dönüşü etkisiz hale getirdi.

Akşam Gazetesi7 Aralık 2023 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
MİT, ABD üssü çıkışında imha etti
ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ikisi PKK/YPG/PYD'nin sözde komutanlarından olmak üzere 3 teröristi daha Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor'da etkisiz hale getirdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin sözde komutanı Hüseyin Hasan ve örgüt içindeki Arap milis yapılanmasının sözde komutanı Damhat Kelizi takibe aldı. Hasan ve beraberindeki iki terörist, Deyrizor'un doğusunda El Ömer petrol sahasındaki ABD üssünde bir toplantıya katıldı. Teröristleri adım adım izleyen ajanlar, Aaraç güvenli bölgeye gelince önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile imha etti. Hüseyin Hasan, Kahraman Tabka ve Damhat Kelizi etkisiz hale getirildi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesine TSK tarafından düzenlenen iki ayrı hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.