MİT, ABD üssü çıkışında imha etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ikisi PKK/YPG/PYD'nin sözde komutanlarından olmak üzere 3 teröristi daha Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor'da etkisiz hale getirdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, MİT'in saha ajanları, PKK/YPG'nin sözde komutanı Hüseyin Hasan ve örgüt içindeki Arap milis yapılanmasının sözde komutanı Damhat Kelizi takibe aldı. Hasan ve beraberindeki iki terörist, Deyrizor'un doğusunda El Ömer petrol sahasındaki ABD üssünde bir toplantıya katıldı. Teröristleri adım adım izleyen ajanlar, Aaraç güvenli bölgeye gelince önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) ile imha etti. Hüseyin Hasan, Kahraman Tabka ve Damhat Kelizi etkisiz hale getirildi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesine TSK tarafından düzenlenen iki ayrı hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.