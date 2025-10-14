MİT Afrika'da yakalamıştı: Terör örgütü üyesi 2 kardeşe müebbet hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, birleşen iddianame yönünden esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Suriye'de TSK'ya yönelik bombalı saldırıda bulunduklarını belirtti.

Savcı, sanıkların "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir uzman çavuşun yaralandığı ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Eylem ve saldırı planı yapmadım. Suriye'ye sadece yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MİT'İN AFRİKA VE ADANA'DAKİ OPERASYONU

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından 17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların, Suriye'de 30 Ocak 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı TSK ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapsinin istendiği birleştirme talepli iddianame de 25 Temmuz'da 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.