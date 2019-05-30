Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini vuran FETÖ'cü pilotların davasında karar çıktı Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bakan Akar'ı 16 Temmuz sabahı Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cü eski Albay Uğur Kapan'a 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.