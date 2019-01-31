MİT Başkanı Fidan'dan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya ziyaret
MİT Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı makamında ziyaret etti
- AA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'ya ziyarette bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fidan, Uzunkaya'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
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