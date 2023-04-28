MİT Başkanı Hakan Fidan TEKNOFEST'e katıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan Teknofest 2023'te başta teknoloji yarışmaları olmak üzere hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyet yer alıyor.

Türk Yıldızları, Bayraktar Kızılelma, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka'nın etkinlik kapsamında yaptığı uçuş gösterileri vatandaşları mest etti.

HAKAN FİDAN'A BÜYÜK İLGİ

Öte yandan TEKNOFEST 2023'ün 2. gününde Millî İstihbarat Teşkilat (MİT) Başkanı Hakan Fidan festivalde görüntülendi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi seliyle karşılaşan Fidan, daha sonra Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikleri inceledi.