İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4506
  • EURO
    21,4623
  • ALTIN
    1244.35
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT Başkanı Hakan Fidan TEKNOFEST'e katıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...
Güncel

MİT Başkanı Hakan Fidan TEKNOFEST'e katıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

Bu sene 6'ncısı düzenlenen TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Vatandaşların akın akın ziyaret ettiği Teknofest 2023'e, MİT Başkanı Hakan Fidan da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile iştirak etti.

28 Nisan 2023 Cuma 21:37 - Güncelleme:
MİT Başkanı Hakan Fidan TEKNOFEST'e katıldı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...
ABONE OL

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan Teknofest 2023'te başta teknoloji yarışmaları olmak üzere hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyet yer alıyor.

Türk Yıldızları, Bayraktar Kızılelma, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka'nın etkinlik kapsamında yaptığı uçuş gösterileri vatandaşları mest etti.

HAKAN FİDAN'A BÜYÜK İLGİ

Öte yandan TEKNOFEST 2023'ün 2. gününde Millî İstihbarat Teşkilat (MİT) Başkanı Hakan Fidan festivalde görüntülendi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi seliyle karşılaşan Fidan, daha sonra Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikleri inceledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.