MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyet ile Ankara'da görüştü.

Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinildi. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede ayrıca Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.