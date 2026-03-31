İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4431
  • EURO
    51,3438
  • ALTIN
    6665.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas heyeti görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

31 Mart 2026 Salı 22:00
ABONE OL
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyet ile Ankara'da görüştü.

Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinildi. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

GAZZE BARIŞ PLANI'NIN İKİNCİ AŞAMASI

İsrail'in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede ayrıca Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

HAMAS'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.