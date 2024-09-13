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MİT Başkanı Kalın ile Hamas yetkilileri arasında kritik görüşme: Gazze'deki gelişmeler masada

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Star Gazetesi13 Eylül 2024 Cuma 20:15 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın ile Hamas yetkilileri arasında kritik görüşme: Gazze'deki gelişmeler masada
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MİT Başkanı Kalın ve Hamas liderleri arasında yapılan görüşmede, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konularının ele alındığı aktarıldı. Ayrıca, insanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede ayrıca, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam edeceği belirtilirken, MİT'in bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmekte olduğu ifade edildi.

  • Hamas
  • gazze

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