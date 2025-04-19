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MİT Başkanı Kalın'dan kritik Gazze teması

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konularını görüştü. Görüşmede, İsrail'in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edildi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2025 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın'dan kritik Gazze teması
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Hamas heyetiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile 19 Nisan 2025 günü bir araya gelmiştir.

MİT Başkanı Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşulmuştur.

İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum değerlendirilmiş, Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları ele alınmıştır.

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Türkiye'nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen, topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulanmıştır.

İsrail'in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edilmiştir. Türkiye'nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizilmiştir.

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