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MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu! Yüzlerce gözaltı var

İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA8 Ağustos 2023 Salı 15:58 - Güncelleme:
MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu! Yüzlerce gözaltı var
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 düzensiz göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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