MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu! Yüzlerce gözaltı var

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 düzensiz göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.