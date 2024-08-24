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  • MİT ile koordineli operasyon! Sınırı geçen tır anbean takip edildi
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MİT ile koordineli operasyon! Sınırı geçen tır anbean takip edildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de yaklaşık 56 milyon lira değerinde çalıntı araç ele geçirirken, İstanbul ve Edirne'deki operasyonlarda yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu maddeye ve 30 bin 700 elektronik sigaraya el koydu. İstanbul'daki operasyonda Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir tırı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde takibe aldı ve çalışma başlattı.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
MİT ile koordineli operasyon! Sınırı geçen tır anbean takip edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı.

Bu kapsamda Mersin'de yapılan operasyonda, çok sayıda lüks aracın limana yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde şase ve plakaları sorgulanan araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Çalıntı lüks araçların yaklaşık 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

- MİT İLE KOORDİNELİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Öte yandan İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir tırı takibe aldı. Tır içindeki eşyaların bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlattı.

İki farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda çok sayıda çuvalda yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda ise ekipler, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir tırı mercek altına aldı.

Ekipler, detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

  • Gümrük Muhafaza
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