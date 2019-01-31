'MİT İmamı' Murat Karabulut ve MİT operasyonuyla yakalanan Alper Karabulut arasında akrabalık bağı olup olmadığı araştırılıyor

Son dönemlerde imza atılan üç operasyonda da aynı soyisme ulaşılması soruları da beraberinde getirdi. Karlov suikastı iddianamesinde süreci yöneten 'MİT İmamı' olarak ismi geçen Murat Karabulut, Kayseri Komando Tugayı önündeki otobüs durağına yapılan bombalı saldırı kapsamında Almanya'da özel operasyonla yakalanan Sait Karabulut ve son olarak Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasında yardımı olan ve yine MİT operasyonuyla yakalanan Alper Karabulut arasında akrabalık bağı olup olmadığı araştırılıyor.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı FETÖ'cü darbe girişiminin öncesi ve sonrasında girdiği terör sarmalının failleri ortaya çıkarılmaya ve çok özel MİT operasyonlarıyla yakalanmaya devam ediyor.

MİT tarafından son dönemlerde yapılan operasyonların ardından çok kritik olaylarda aynı soyisimlere ulaşılması güvenlik birimlerince söz konusu şahıslara ilşkin geniş çaplı bir araştırma yapılmasını beraberinde getirdi.

KAYSERİ'DE SALDIRIDA ROL OYNADI ALMANYA'DA YAKALANDI

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısını PKK üstlenmiş ancak güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturmayı bırakmamıştı.

Olaya karışan kişilerden çoğu tutuklanırken, Kayseri'de devam eden davada mahkeme tutanaklarına ilginç bir bilgi yansıdı.