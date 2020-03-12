İHA 12 Mart 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’den brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bakan Akar, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede ASELSAN’ın gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerle TSK'ya önemli katkılar sağladığını belirterek, teşekkür etti.

'5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar, Mehmetçiğin halkının ve ülkesinin güvenliği için kendisine verilen görevleri başarıyla yaptığını belirterek, "Şu anda Irak’ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK’nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.