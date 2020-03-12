İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2408
  • EURO
    7,0345
  • ALTIN
    329.768
  • BIST100
    96104.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT koordineli operasyonda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

MİT koordineli operasyonda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, 'Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

İHA12 Mart 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:46
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’den brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bakan Akar, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede ASELSAN’ın gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerle TSK'ya önemli katkılar sağladığını belirterek, teşekkür etti.

'5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar, Mehmetçiğin halkının ve ülkesinin güvenliği için kendisine verilen görevleri başarıyla yaptığını belirterek, "Şu anda Irak’ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK’nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.