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MİT Kumpası davasında karar çıktı! Ceza yağdı

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' davasında aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:27
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu 10 sanık ile başka suçtan tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle çarptırılmasına hükmetti.

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