Sabah Gazetesi, 7 Şubat MİT kumpasının beyni firari Türkiye Emniyet imamı 'Bahadır' kod Çetin Özgür'ü 9 yıldır saklandığı ABD'de görüntüledi. Özgür'ün biri New Jersey'in en lüks semtlerinden olan Wallington'da olmak üzere 4 ayrı her biri yaklaşık 1 milyon dolarlık lüks villası bulunuyor.

55 yaşındaki Özgür, İstanbul'dan yurtdışına firar ettikten sonra yıllar içinde birçok adreste izini kaybettirmeye çalıştı. Özgür'ün ABD New Jersey eyaletinde olduğu bilgisini alınınca uzun süren araştırmalar sonucunda, 8 Camp Bal Pl, Little Falls, NJ 07424-1740 adresinde 2020'de 740 bin dolara aldığı lüks bir villada saklandığı belirlendi. Sabahları her gün saat 09.00 sıralarında 2022 model 150 bin dolar değerindeki füme renk Mercedes lüks cipiyle 1 kilometre uzaklıktaki 4 Andrews Dr Woodland Park, NJ 07424 adresindeki Moda Foods adlı işyerine düzenli gittiği tespit edildi.

MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERİ YÖNETİYOR

Gri kategoride bulunan ve kırmızı bültenle aranan Çetin Özgür'ün her gün gittiği bu adresteki firmalar incelendiğinde, 16 Şubat 2022 tarihinde 0450770328 sicil numarasıyla Moda Ny Corp adlı şirketin kurulduğu öğrenildi. Yine aynı adreste 16 Aralık 2022 tarihinde kurulan 7193385 dosya numarasıyla Modagene Llc adlı bir şirketin daha yer aldığı görüldü. İki şirket de yakından incelendiğinde, baklavadan çiğköfteye kadar yüzlerce farklı tipte hazır gıda toptan ürünleri satan şirketlerden olduğu belirlendi. Amerika'nın tüm eyaletlerine TIR'larla toptan satış yapan milyon dolarlık cirolara ulaşan bu dev şirkette yaklaşık 30 kişi çalışırken, çoklu ortaklıkla faaliyet yürütüldüğü görüldü.

PARAVAN ŞİRKET DE KURDU

Çetin Özgür'ün 22 Ekim 2018 tarihinde 5429899 sicil numarasıyla Cag Food Corp adıyla 28A Banta Ave Garfield, New Jersey 07026 adresindeki villada daha önce hem ikamet edip hem de şirketi burada kurduğu saptandı. Villanın, Özgür tarafından boş halde tutulduğu belirlendi.

GÜLEN'DEN TALİMATI BİZZAT ALDI

7 Şubat kumpası, Türkiye Emniyet imamı Çetin Özgür ile yargı imamının Ocak 2012'de İstanbul'dan ABD'ye gidip FETÖ elebaşından kumpas talimatını alarak gerçekleştirildi. Talimat öncesi ve sonrası MİT, emniyet ve yargı imamları, biri ocak ayında Diyarbakır'da, diğeri 2-4 Şubat'ta Ankara Asya Termal Otel'de olmak üzere 2 ayrı toplantı gerçekleştirdi. Kumpasın emniyet ayağında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün ve yardımcısı firari Serdar Bayraktutan yer alıyordu. Yargı ayağında ise özel yetkili savcılar Bilal Bayraktar ile Sadrettin Sarıkaya bulunuyordu.

TEZGÂHI ERDOĞAN BOZDU

MİT görevlileri ifadeye çağırıldı, haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Tüm bunlar ise o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek kurgulandı. Tezgâh, MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını doğrudan Başbakan'ın iznine bağlayan kanunun çıkarılmasıyla önlendi.

YÜZÜNE ESTETİK YAPTIRDI

'Moda Foods' adlı işyerinin önünde fotoğrafları çekilen Çetin Özgür, hayli keyifli görünüyor. Hafta sonları oğluyla birlikte örgüte ait bir kitabevine özel servise bile çıkıyor. Ekipler, elde 15 yıl önce çekilmiş bir vesikalık dışında fotoğrafı olmayan Çetin Özgür'ü tanımakta hayli zorlandı. Ancak farklı fotoğraf programlarıyla onun olduğu kesinleştirildi. 55 yaşındaki istihbarat uzmanı Çetin Özgür'ün tanınmamak için muhtemelen yüz kısmına yönelik bir estetik operasyonu geçirdiği değerlendiriliyor.

İŞTE İHANET ŞEBEKESİ

MİT kumpası organizasyonunda emniyetin mahrem ayağında yer alan imamlar ise şu şekilde: Osman Hilmi Özdil, Çetin Özgür, Cengiz Özkan, Ali Rıza Tekinkaya, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Kamil Bayram, Sebahattin Kaplan, Bekir Kalağası, Musa Metin, Ramazan Yılmaz, Bilal İrice, Muhammed Bekar, Hüseyin Civan.

2 VİLLADAN 6 BİN DOLAR KİRA ALIYOR

Çetin Özgür'ün bir diğer villası ise 231 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057-1338 adresindeydi. 22 Mart 2022 tarihinde 775 bin dolara satın alınan villanın şu anki değeri yaklaşık 1 milyon dolar. New Jersey'in en iyi muhitlerinden olan Wallington'daki bu villa dışarıdan tek görünse de aslında bağımsız iki ayrı lüks müstakil villadan oluşuyor. Yerinde incelenen iki villa dairesi yabancılara kiraya verilmiş ve her ikisinden toplamda 6 bin dolar civarında gelir elde ediliyor.