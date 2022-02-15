MİT mensubu kişinin kimlik bilgilerini ifşa edenler teslim oldu

İHA 15 Şubat 2022 Salı 09:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 09:52

Libya'da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.