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MİT, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:35
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, gri kategoride aranan Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki PKK/YPG mensuplarının Suriye'den Irak'a geçeceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Dede'yi Suriye'de takibe alan MİT, grubun, Pençe-Şimşek operasyonunu gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için 19 Mayıs'ta Suriye'den ayrıldığını belirledi.

Suriye'den Irak'a geçişleri adım adım izlenen teröristlerin yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Zagros kod adlı Selahattin Dede'nin yanı sıra teröristlerden birinin Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, diğerinin İran uyruklu Dara Beritan kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Dördüncü teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Terörist grubun, sivil yerleşim bölgelerinden ayrıldığı belirlenince gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda patlayıcı da infilak etti.

- Çok sayıda silahlı eyleme katılmış

Selahattin Dede'nin 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve 2012-2015 yılları arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.

2015-2020 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay gibi sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla eylemlere katıldığı tespit edilen teröristin, geçen yılın başında Kandil'e geçtiği tespit edildi.

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