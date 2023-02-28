İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8896
  • EURO
    20,0031
  • ALTIN
    1100.68
  • BIST100
    5230.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Terörist Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
Güncel

MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Terörist Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

AA28 Şubat 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Terörist Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
ABONE OL

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.