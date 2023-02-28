MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Terörist Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi

<p>MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/02/28/aa2021-28022023b38f84e8.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/02/28/aa2022-28022023ff97f0a1.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/02/28/aa2023-28022023e4103dd0.jpg'/>