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PKK/KCK'nın sözde sorumlusu böyle imha edildi! MİT görüntüleri paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu' Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
PKK/KCK'nın sözde sorumlusu böyle imha edildi! MİT görüntüleri paylaştı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen görüntüye göre, "Bişeng Brüsk" kod adlı terörist Bilen'in içinde bulunduğu beyaz pikap araç Süleymaniye kırsalında takibe alınıyor.

Araç, silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı ile vurularak terörist Bilen etkisiz hale getiriliyor.

SÖZDE SORUMLU TERÖRİST ROJDA BİLEN KİMDİR?

Aslen Şırnak Cizreli olan Rojda Bilen, 1988'de İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ya katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gara, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Rojda Bilen, örgütün sözde gençlik topluluğu yapısındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu. Bilen'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile maniple ettiği ve Türkiye'deki sözde gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

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