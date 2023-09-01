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MİT'ten nefes kesen operasyon! Terör örgütü PKK'ya ''Rezan Güngen''li mesaj

MİT, terör örgütü PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen'i, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını yaptığı son operasyonla vermiş oldu.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 09:47 - Güncelleme:
MİT'ten nefes kesen operasyon! Terör örgütü PKK'ya ''Rezan Güngen''li mesaj
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MİT'in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak'ın Kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor. MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde yakın akrabaları Murat Botan kod Behlül Güngen ve Ruken Botan kod Güler Güngen'in de örgüt saflarında etkisiz hale getirildiği öğrenilen Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve PKK'ya katılım sağlayarak örgütsel faaliyetlerde yer aldığı öğrenildi.

NEFES KESEN OPERASYON

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak/Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'in faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi.

Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast/sabotaj eğitimleri verilen Rezan Güngen'in yeri, MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Özel eylemlerde kullanılmak için eğitilen terörist, Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını yaptığı son operasyonla vermiş oldu.

MİT, bu operasyonlar serisiyle özellikle Süleymaniye bölgesindeki teröristlerin açık ve meşru hedef olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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