FETÖ'nün medya yapılanmasındaki firari 26 kişi hakkında "Anayasal düzeni değiştirmek, silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. MİT, Emniyet ve Interpol aracılığıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 26 FETÖ'cünün ABD, Avrupa, Asya ve Balkan ülkelerinde oldukları tespit edildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, söz konusu ülkelerle irtibata geçerek her bir isim için iade talepnamesi hazırladı. Delillerle birlikte dosyalar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla FETÖ'cülerin sığındıkları ülkelere gönderildi.

BAŞLARINA ÖDÜL KONULDU

İçişleri Bakanlığı ise bu 26 ismi terörden arananlar listesine aldı ve ihbar edenlerin para ile ödüllendirileceğini duyurdu. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, 500 bin liralık gri listeye alınan o isimler şöyle:

Zaman gazetesinin İsrail muhabirliğini yapan Abdülkerim Balcı, Today's Zaman Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yapan ve Rusya'nın

Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına karışan Abdullah Bozkurt, Bugün gazetesinin eskiAnkara ve Washington temsilcisi

Adem Yavuz Arslan, Taraf gazetesi muhabiri Arzu Yıldız, Abdurrahman Keskin, STV sunucularından Asım Yıldırım, Aksiyon dergisi

muhabiri Aydoğan Vatandaş, Zaman gazetesi Hollanda muhabiri Basri Doğan, Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş...

İsveç'ten iadesi istenen bir diğer isim Bülent Korucu... Stockholm'de yaşayan Korucu, Zaman gazetesi yayın koordinatörü ve FETÖ yayını Yarına Bakış'ın genel yayın yönetmeniydi. Bir diğer isim Almanya'ya sığınan eski Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven.

Zaman gazetesi Danimarka muhabiri Hasan Cücük, Zaman Vandaag'ın yayın yönetmeni Mehmet Cerit, Zaman gazetesi Romanya temsilcisi Necdet Çelik, Said Sefa, Sevinç Özarslan, Tuncay Opçin, Reha Yeprem, Tarık Toros ve eşi Banu Toros, Enes Kanter, Osman Özsoy ise diğer isimler.

AĞIR TOPLAR DA 'ARANANLAR'DA

Arananlar listesinin 3 milyonluk mavi kategorisinde Emrullah Uslu, 2 milyonluk yeşil listede Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile kapatılan Polis Akademisi'nden atılan eski öğretim görevlisi eski Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç da bulunuyor. Aralarında Samanyolu Avrupa ile Zaman Avrupa gibi yayın organlarını barındıran World Media Group'un Başkan Yardımcılığını yapan Yaşar

Yeşilyurt da Almanya'dan iadesi istenen bir diğer isim. Yeşilyurt da 1 milyon lira para ödüllü turuncu kategoride yer alıyor.