MİT tırları davasında karar
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıklar Bağrıyanık, Celepoğlu, Karaca, Takçı, Şişman ve Çokay'ı 17 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıklar Bağrıyanık, Celepoğlu, Karaca, Takçı, Şişman ve Çokay'ı 17 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay cezası verdi.
Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.
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