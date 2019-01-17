MİT TIR’larından önce olay yerine FETÖ’cü imamlar geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın hazırladığı 3'üncü MİT TIR'ları iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. MİT TIR'ları ihanetini planladıkları belirlenen 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan 'sivil imam' Nurettin Oruç ve 'Kozanlı Ömer' kod adıyla bilinen 'emniyet imamı' Osman Hilmi Özdil'in de aralarında bulunduğu 23 mahrem imamla ilgili ididanamede 8'i asker 15'i ise FETÖ'nün üst düzey yöneticisi şüpheli olarak yer alıyor. İddianamedeki detaylar şu şekilde:

19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da saat 12.04'te MİT TIR'ları zorla durduruldu. Adana'da çeşitli özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapan öğretmen Mehmet Cevher Koyuncu'nun, TIR'lar henüz durdurulmadan saat 11.43'te olay yerine gittiğini tespit edildi. Tutuklanan Koyuncu'nun, Adana'da görevli FETÖ'cü subaylardan sorumlu 'Müdür Yardımcısı' statüsünde örgüt yöneticisi olduğu belirlendi.

Sabah'ın haberine göre: Yine MİT'e ait TIR'lar Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te saat 16.40 sıralarında zorla durduruldu. FETÖ'nün mahrem imamı öğretmen Bayram Andaç'ın da, aynı gün saat 18.42 itibariyle olay yerine gittiği saptandı. Andaç'ın da, Hatay ve Osmaniye'de görevli astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu "Müdür Yardımcısı" statüsünde örgüt yöneticisi olduğu öğrenildi. İddianamede Andaç'ın, Ceyhan'daki TIR'larda da FETÖ yöneticileri Hamza Ali Ece, Hasan Bektaş ve Uğur Aydın'la birlikte toplantı halinde olayı takip ederek yönettiği yer aldı.

Mardin'deki askeri personelden sorumlu olan FETÖ'cü Enis Geniş, emniyetteki ifadesinde Bayram Andaç'la ilgili şunları söyledi: "15 Temmuz öncesi örgüt içinde 'zor günlerde kullanılmak üzere' para biriktiriliyordu. Mardin ve Diyarbakır'da yüklü miktarda para birikmişti. 2017'de kaldığım apartmana geldi ve bana yurtdışına gideceğini söyleyerek, 'Lazım olur' diye 8 bin ABD doları parayı teslim etti."

İddianamede Andaç'ın Ceyhan'daki TIR'ların durdurmasından bir gün sonra ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile 5 kez telefonla görüştüğü oldu. Başsavcılık, ABD Adalet Bakanlığı'na bu görüşmelerin içeriği ve nedenini sormasına karşın henüz bir yanıt alamadı.

İKİ HAFTALIK ÇOCUĞUNU BIRAKIP İHANETE ORTAK OLDU

İddianamede Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Üsteğmen Gökhan Bakışhan ile Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli üsteğmen Orhan Şahin'in, Kırıkhan'deki TIR'ların durdurulmasını organize ettiklerine de yer verildi. Şahin'in görevli olmasına rağmen, henüz 2 hafta önce doğum yapan eşini Adana'da bırakıp 1 Ocak'ta senelik izne ayrılıp Hatay'a gittiği ve TIR'ların durdurulmasını koordine ettiği tespit edildi. Bakışhan ve Şahin'in, 20-23 Eylül 2013'te Nevşehir Kozaklı ilçesindeki bir otelde konakladıkları tespit edildi.