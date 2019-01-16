MİT tırlarını kışlaya götürmeye çalışmışlar

Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''sivil imamlarının'' da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame daha düzenlendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü esnasında suçüstü yakalanan Nurettin Oruç, Abdurrahman Özdemir, Ahmet Numan Akpınar, Ali Çakmak, Ali Semerci, Arif Danacı, Bayram Andaç, Berkant Aydın, Cemil Yıldırım, Cengiz Tarım, Feyzullah Gülbent, Halil Alp, Hasan Bektaş, Hasan Ülker, Hasan Hüseyin Köse, Hüseyin Civan, Mehmet Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Osman Hilmi Özdil, Soner Yıldırım, Süleyman Gürbüz, Uğur Aydın ve Yasin Yalçınkaya şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, şüpheliler hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme'', ''Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme'', ''Devletin Güvenliğine ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama'', ''Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme'', ''örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği'' suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Aynı eylemle ilgili daha önce çıkan iddianamedeki hususlar anımsatılarak, MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, tırları durduran ve daha önce haklarında dava açılan sanıkların, tırların kasalarına çıkarak konteynırları açtıktan ve konteynırlar içerisindeki devlet sırrı kapsamındaki malzemelerin görüntülerini çektikten sonra, tırların sevkinde görevli Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının kelepçelerini çözdükleri, serbest olduklarını ve gidebileceklerini söyledikleri ancak tırlara el koyduklarını söyledikleri belirtildi.

İddianamede, sanıkların daha kapsamlı bir arama yapmak bahanesi ile her tırda bir subay olacak şekilde tırları Seyhan'da bulunan ve o tarihte içerisinde NATO askerlerinin de konuşlu olduğu Korgeneral Recai Engin Kışlasına götürmek üzere Sirkeli Otoyol gişelerinden saat 12.50'de hareket ettikleri anlatılan iddianamede, MİT mensuplarının sanıklar tarafından hukuka aykırı bir şekilde el konulan tırları geri alabilmek için tırların arkasından gittikleri, Kürkçüler Mevkii'nde tırları durdurarak götürülmesine engel olmaya çalıştıkları ve şoförlerinden tırların anahtarlarını aldıkları anlatılan iddianamede, bunun üzerine Adana İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli sanık Önder Kır'ın tırların anahtarını alan MİT personelinin üzerine yürüyerek darp etmek suretiyle 06 E. 2... plakalı tırın anahtarını aldığı, anahtarı alınan tırın sanık Hakan Kaplan nezaretinde Kürkçüler Mevkii'nden hareket ettirilerek Bahçeşehir Kolejinin yanına çekildiği, MİT mensuplarının Kürkçüler'de kaldığı belirtildi.

MİT mensuplarının tırlarda arama yapılmaması ve tırların geri teslim edilerek yollarına devam etmeleri yönündeki ısrarlı taleplerine rağmen sanıkların arama yapma konusundaki ısrarlarının devam ettiği ve tırların teslim edilmediği kaydedilen iddianamede, olay yerine dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve MİT Adana Bölge Başkanının geldiği, İl Emniyet Müdürü ve MİT Adana Bölge Başkanının, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Aziz Takcı ile görüşmesinden sonra saat 16.00 sıralarında tırların MİT Adana Bölge Başkanına teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede, MİT tırlarının durdurulması eylemini organize ettiği tespit edilen FETÖ terör örgütünün, ''Temel Askeri Yapılanma'' şemasına da yer verildi. Şemada örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütün askeri yapılanmasına ilişkin birimler sıralanıyor.