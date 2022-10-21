MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı dava sürdü

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Halil Alp ve Kaan Kürşat Karaahmetoğlu katıldı. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, sanık avukatları ise hazır bulundu.

Mahkemede, esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre sanık Berkant Aydın'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, sanıklar Abdurrahman Özdemir, Arif Danacı, Nurettin Oruç'un "Devletin güvenliğiyle iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken faaliyetlerini temin ve bunları ifşa etme" suçundan 18'er yıla kadar, sanıklar Kaan Kürşat Karaahmetoğlu ve Halil Alp'in "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 8'er yıla kadar, Danacı ve Karaahmetoğlu'nun ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, mütalaasında sanıklardan Hasan Ülker'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan sanık Halil Alp, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu da FETÖ üyesi olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmaları alınmayan diğer sanıkların sonraki celse beyanlarının alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- MİT TIRLARININ DURDURULMASI VE DAVA SÜRECİ

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçelerinde durdurulmuştu.

Geçen yıl karara bağlanan, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde firari sanıklar Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.