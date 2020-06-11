11 Haziran 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:12

1966 doğumlu İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK’ya 1989’da Avrupa’dan katıldı. 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüten İsmail Nazlıkul’un, 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok terörist eylemin arkasındaki isim olduğu belirlendi. 2006-2007 yıllarında Zap kampında teröristleri eğiten, 2009’da Irak/Gare’de ‘HPG Basın İrtibat Merkezi’ sorumluluğu yürüten İsmail Nazlıkul 2012’de Kandil’e geçti ve PKK Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2020’de PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu. İçişleri Bakanlığı başına 10 milyonluk ödül koymuştu.

Abdullah Öcalan ve İsmail Nazlıkul

SİNYALİ İZLEYİP BULDULAR

Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda peş peşe düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’i vurdu. Teröristler paniğe kapılmış, İsmail Nazlıkul da bölgeyi terk etmişti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başladı. Ancak MİT peşindeydi. En son 25 Mayıs 2020 günü terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. Hürriyet'in haberine göre, MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı yayının sinyallerini takip ederek İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti.

İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’lar bölgeyi yakın takibe aldı. İsmail Nazlıkul’un olası bir yer değişikliği de böylece izlenecekti. 26 Mayıs’ın ilk saatlerinde, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan Atmaca Filosu’na bağlı akıllı mühimmat yüklü F-16 savaş uçakları Kuzey Irak’a girdi. İsmail Nazlıkul’un saklandığı ev İHA’lar tarafından lazerle işaretlenmişti. Atmaca Filosu işaretlenen noktayı saat tam 03.52’de, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vurdu. İsmail Nazlıkul’la birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü operasyondan sonra TSK’nın Kandil’de sivillere ait olan bir evi vurduğu yalanını ortaya attı. TSK ve MİT ortak operasyonunun duyulmasının ardından terör örgütü, evde İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiğini kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın terörü kaynağından kurutma stratejisi terör örgütüne ağır darbeler vurmaya devam ediyor.