Çevre Bakanlığı kaynaklarının doğruladığı bilgiye göre, TOKİ 81 ilde modern sığınaklar inşa etmek için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kabinesine detaylı bir sunum yaptı. Sunum sonrasında öncelikle Sığınak Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Konunun teknik boyutu için başta Japonya, İsviçre, İsrail gibi ülkelerin uygulamaları incelendi.

SIĞINAKLAR YETERSİZ

Bölgede yaşanan savaş ve gerilimler de dikkate alınarak en olumsuz senaryoya göre tedbirler için kollar sıvandı. Türkiye'de sığınak altyapısının yeni tehditlere, nükleer vs. saldırılara karşı yetersiz olduğu belirlendi. TOKİ'nin başta Ankara olmak üzere 81 ilde sığınak yapmasına karar verildi. Türkiye'de 1988 tarihli Sığınak Yönetmeliği var. Buna rağmen sığınaklar ya yetersiz ya da amacı uygun kullanılmıyor. Sığınak olarak ayrılan çoğu yer otopark veya depo olarak kullanılıyor. Uzmanlar, bilinçli bir sığınma yapılabilmesinin önemine dikkat çekiyor. Özellikle nükleer saldırılarda radyasyon özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Sığınakların radyasyon zırhı olarak da kullanılması önem arz ediyor. Sığınak Yönetmeliği'ne göre, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi savaş maddelerinin etkilerine göre iki tür sığınak var. Bu sığınaklar "kullanıcıya" ve "kullanım amacına" göre değişiyor. Kullanıcıya göre olan sığınaklar "özel" ve "kamuya ait bina ve tesisleri"nin alt katlarında inşa ediliyor. Kullanım amacına göre ise sığınaklar "Basınç sığınakları" ve "serpinti sığınakları" olarak ayrılıyor. w ANKARA

'TÜRKİYE İÇİN DERSLER' RAPORUNDA ÖNERİLMİŞTİ

MİT Akademesi'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında yaşanan ve 12 gün süren savaş sonrası hazırladığı raporda Türkiye'nin modern sığınak ihtiyacı gündeme getirilmişti. "12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler" başlıklı raporda, "Muhtemel hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri tesis edilmeli, stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar inşa edilmeli" denilmişti.