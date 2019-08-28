MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu M.Y eşiyle beraber yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ''...Halihazırda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''Türkiye İmamı'' olduğu değerlendirilen M.Y isimli şaıs ve örgüt üyeleri ile irtibatı sağladığı değerlendirilen kızı B.Y, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama...