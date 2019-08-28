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Son dakika... MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu M.Y eşiyle beraber yakalandı.

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MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu M.Y eşiyle beraber yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ''...Halihazırda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''Türkiye İmamı'' olduğu değerlendirilen M.Y isimli şaıs ve örgüt üyeleri ile irtibatı sağladığı değerlendirilen kızı B.Y,  aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama...

 

 

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