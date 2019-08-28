Son dakika... MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu M.Y eşiyle beraber yakalandı.
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu M.Y eşiyle beraber yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ''...Halihazırda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''Türkiye İmamı'' olduğu değerlendirilen M.Y isimli şaıs ve örgüt üyeleri ile irtibatı sağladığı değerlendirilen kızı B.Y, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama...
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