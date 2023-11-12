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  • MİT ve emniyetten kritik operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalandı
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MİT ve emniyetten kritik operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

IHA12 Kasım 2023 Pazar 11:51 - Güncelleme:
MİT ve emniyetten kritik operasyon! Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalandı
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MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A. isimli zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

DEAŞ'lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi. Sultanbeyli'de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

  • deaş
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