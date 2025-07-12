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Güncel

MİT ve Emniyetten ortak FETÖ operasyonu... Evden cephanelik çıktı!

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
MİT ve Emniyetten ortak FETÖ operasyonu... Evden cephanelik çıktı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Samsun, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların, FETÖ kapsamında işlem yapılan şahıslarla irtibatları ve para transferleri bulunduğu, ByLock kaydı olan şüphelilerle iletişim sağladıkları ve örgütle iltisaklı olan kurum ve kuruluşlarla irtibatları olduğu belirlenmişti.

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