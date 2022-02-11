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MİT ve emniyetten ortak operasyon

Van'da MİT ve emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonda 30 adet sahte belge ele geçirildi.

IHA11 Şubat 2022 Cuma 08:55 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 08:55
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde MİT ve emniyet müdürlüğümüzce yapılan ortak operasyonda; 30 adet sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirilmiş, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

  • Van Emniyet Müdürlüğü
  • emniyet

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