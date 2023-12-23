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  • MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Meliha Aktaş yakalandı
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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Meliha Aktaş yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Meliha Aktaş Sarıyer'de yakalandı. Örgüt üyesi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Meliha Aktaş yakalandı
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Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Meliha Aktaş, Sarıyer'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı bulunan Meliha Aktaş'ın Sarıyer'de olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Meliha Aktaş gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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