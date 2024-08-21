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MİT ve Emniyetten ortak operasyon! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakaladı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı.

DHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:52 - Güncelleme:
MİT ve Emniyetten ortak operasyon! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran uyruklu 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; uzun süredir MİT'in takibinde olan PKK/KCK'lı 'Naze Ad' kod adlı Mehnaz Omarı, İstanbul'da polis ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. İran uyruklu terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omarı, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt sözde üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omarı, terör örgütü adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu. Mehnaz Omarı'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

  • Mehnaz Omar
  • PKK/KCK
  • İstanbulda yakalama

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