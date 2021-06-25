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MİT ve jandarmanın oertak operasyonuyla yakalanmıştı... O terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist İslam Biliz, tutuklandı.

AA25 Haziran 2021 Cuma 19:14 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 19:14
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Ermenistan yakınındaki Türkiye-İran sınırında düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alınan PKK'lı Biliz'in Erzurum İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesi'ne getirilen Biliz, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 2015 yılında terör örgütü PKK\KCK'ya katıldığı belirlenen terörist, 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği ve terör örgütünün sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" olduğu bildirilmişti.

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