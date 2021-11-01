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MİT ve polisten ortak operasyon! Mahmur'dan geldi, İstanbul'da yakalandı

Mahmur kampında faaliyet gösteren terörist, Avrupa'ya kaçma hazırlığındayken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonuyla yakalandı.

TRT Haber1 Kasım 2021 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:10
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Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

TRT Haber'in haberine göre, Bu kapsamda, terör örgütü adına Irak'ta bulunan Mahmur kampında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldiği, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde barındığı belirlenen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 13 yıldır firari olan H.Y. isimli şahıs, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 26 Ekim'deki ortak operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

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