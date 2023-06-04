İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1514
  • EURO
    22,7105
  • ALTIN
    1320.47
  • BIST100
    5220.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Güncel

MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Adana'da MİT ile polisin düzenlediği ortak operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis yakalandı.

4 Haziran 2023 Pazar 14:50 - Güncelleme:
MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Mehmet Ö'nün kentte saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

Mehmet Ö'nün, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılar organize ettiği ve bunlara katıldığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.