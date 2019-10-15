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MİT ve TSK'dan Gara'ya ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

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Milli SAvunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

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