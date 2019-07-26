Erbil saldırısının azmettiricisi terörist Kandil'de vuruldu!

Son dakika... MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Erbil saldırısının azmettiricisi terörist etkisiz hale getirildi Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Erdoğan Ünal, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.