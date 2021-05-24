İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz
Güncel

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:02
ABONE OL

MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.

Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğu belirlendi.

2 araç içinde tespit edilen 4 örgüt mensubuna yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda 2'si üst düzey olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.