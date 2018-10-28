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Hakkari'de MİT ve TSK’dan terör örgütü PKK’ya ortak operasyon

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki operasyonlarda PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla açtığı taciz ateşinde şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine 28 Ekim'de düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirilen 4 PKK’lı teröristin geçtiğimiz hafta bir askeri şehit eden PKK’lı grup içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Operasyonu MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaklaşa yaptığı, MİT’in koordinatlarını verdiği terörist gruba TSK’nın hava harekatı icra ettiği öğrenildi.
 

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