Adana'da bir bankanın özel güvenlik görevlisine MİT'in adresini sorduktan sonra kaçan şahıs polisi alarma geçirdi

Bu arada İsmail K. güvenlikçinin elinden kaçtı. Olay yerine gelen polis şahsın eşkalini alarak kaçtığı yöne doğru arama yapmaya başladı. Bir süre sonra şahıs bankadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kaldırımda giderken polisler tarafından yakalandı.

Olay yerine terör ekipleri de çağrıldı. İsmail K., MİT'in adresini 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini, bunları anlatmak için sorduğunu söyleyerek, "Ben 15 Temmuz darbe girişiminin olacağını da önceden bildim. Ben cezaevinden yeni çıktım" dedi.

Gönüllü olarak Filistin'e gidip savaşmak istediğini söyleyen İsmail K. çelişkili ifadeler verdiği için emniyete götürülerek sorguya alındı. İsmail K.'nin yapılan sorgusunda, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldığı öğrenildi.