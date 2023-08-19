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MİT'in nokta operasyonu PKK'yı panikletti! Kaza süsü vermeye kalktılar

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK'nın, medya organlarında İcuz'un kaza sonucu öldüğüne ilişkin dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
MİT'in nokta operasyonu PKK'yı panikletti! Kaza süsü vermeye kalktılar
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Hicran İcuz, 2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim aldı, silahlı faaliyetlerinin yanı sıra örgüte katılan Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik silahlı eğitimlere katıldı.

Özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten terörist Hicran İcuz, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer aldı.

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de düzenlediği operasyonla terörist İcuz'u etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın, medya organlarında İcuz'un kaza sonucu öldüğüne ilişkin dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

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