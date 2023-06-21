MİT, Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye-Suriye sınırındaki Kamışlı'da silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonda, YPG/PKK'nın sözde komutanları öldürülürken, PKK'nın siyasi kolu HDP, yaşananlardan rahatsızlık duyup Türk ordusunu hedef alan bir açıklama yayınladı

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ



"Cinayetler serisinin sonuncusu" denilen Twitter paylaşımının devamında "Bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz." denildi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamışlı Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında bulunan Rojava halkının iradesini hedef alan cinayetler serisinin sonuncusu olan ve bugün Qamişlo Kantonu Eş Başkanı Yusra Derwêş, Lîma Derwêş ve Firat Tûma'ya düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz."