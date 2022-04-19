MİT'in Suriye'de yakalayıp Türkiye'ye getirdiği teröristlerle ilgili yeni gelişme

DEAŞ'lı teröristler Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan Moran ve Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadelerinde Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ üyelerine de yardım ettiklerini belirttiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı teröristler, Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.